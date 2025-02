Nascondono coltelli, due denunciati. Nei guai una donna per la droga

I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato tre persone in tre distinti momenti. Durante la mattinata del 14 febbraio, hanno denunciato un uomo straniero di 55 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro penale. Nel corso della nottata del giorno seguente, i militari hanno denunciato un 65enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di tre coltelli di diverse dimensioni. Inoltre, la figlia, di 27 anni, è stata segnalata alla Prefettura per possesso di 0,50 grammi di hashish. Le armi bianche e la droga sono state sottoposte a sequestro penale. Nel corso della stessa nottata, a Castellina Marittima un giovane di 23 anni è stato deferito per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e la patente ritirata.