Nasce “Quartieri popolari“ "Diamo sostegno alle famiglie nelle zone più critiche"

PONTEDERA

Si chiama Quartieri Popolari Valdera ed è l’associazione che nasce con l’obiettivo di perseguire iniziative sociali nelle zone di Pontedera e della Valdera dove le questioni abitative sono più complesse. Una realtà che deriva dal gruppo Valdera Comunista con la volontà di separare l’attività politica con quella sociale come lo sportello casa, la distribuzione di alimenti e vestiti e il doposcuola per bambini e ragazzi il sabato pomeriggio. "Tutto è cominciato durante il lockdown – racconta le presidente dell’associazione Chiara Dal Canto – con la distribuzione alimentare alle famiglie del villaggio Piaggio e del villaggio Gramsci. Giorno dopo giorno siamo diventati un punto di riferimento per i residenti, abbiamo ascoltato le loro necessità così è partito anche il progetto di doposcuola che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 40 tra bambini e ragazzi". Attività che hanno unito il gruppo di attivisti volontari, nonostante la provenienza variegata dal mondo comunista, e che hanno permesso il superamento anche di alcune divisioni storiche sui grandi temi geopolitici. "Con lo sportello casa – continua – aiutiamo chi ha meno dimestichezza con le pratiche burocratiche e con la tecnologia a rispondere ai bandi, a fare domanda per i contributi e a fare lo Spid. Diamo informazioni utili sul tema affitti e case popolari. La nostra attenzione è sulle due zone di Pontedera dove i temi sociali sono più forti: l’Oltrera e i Villaggi. Anche se la nostra intenzione è quella di estenderci ai Comuni limitrofi. Siamo in attesa di una sede per poter ripartire a settembre con il doposcuola e lanciamo un appello per avvicinare nuovi volontari. Si tratta di dare una mano il sabato pomeriggio per aiutare con i compiti i bimbi delle elementari e i ragazzi delle medie. Un servizio che ci ha permesso di creare comunità. E questo è motivo di grande orgoglio. Un esempio? Alcune mamme ci hanno chiesto di organizzare corsi di italiano per loro".

Sarah Esposito