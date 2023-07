Nasce la carta dei diritti "Per tutelare gli anziani"

Un depliant che raccoglie informazioni, numeri utili, servizi e opportunità. Dalla collaborazione tra il Comune di Ponsacco e le sigle sindacali pensionati nasce la carta dei diritti delle persone anziane. Un unico strumento in analogico su cui poter trovare tutte insieme le informazioni utili. Uno strumento che si rivolge soprattutto a tutti coloro che hanno meno dimestichezza con la ricerca in rete e le nuove tecnologie. È stata presentata ieri mattina a Ponsacco la Carta dei diritti delle persone anziane, un documento che raccoglie tutti i servizi messi in campo per la terza età. "Oggi abbiamo raggiunto un piccolo grande obiettivo – ha aperto la conferenza stampa la sindaca Francesca Brogi –. In sede di concertazione sociale con i sindacati è emersa la proposta di aprire dei tavoli su alcuni temi specifici. Uno dei temi è stato quello dei diritti delle persone anziane, da qui nasce la necessità di raccogliere in un’unica carta i servizi e le possibilità erogati dal Comune, dalla farmacia comunale o dalla Usl". Tra le pagine della carta si trovano informazioni riguardo la parte ricreativa sociale, quella più prettamente sanitaria e quella amministrativa. Un elenco dettagliato di numeri utili, servizi e possibilità.

"L’obiettivo è quello di far conoscere i servizi e le possibilità esistenti – ha aggiunto l’assessore al sociale David Brogi – per fare in modo che sempre più persone possano usufruirne. È una carta in cui sono riportati per ogni argomento i servizi che offre il comune e le modalità di accesso. Questa carta ha l’intento di essere vicino agli anziani soli ma anche alle famiglie che hanno anziani che abitano per conto proprio. La carta sarà distribuita nei principali punti di interesse". Qualche piccola aggiunta e poi la carta sarà pronta per essere distribuita tra le famiglie di Ponsacco. Uno strumento analogico nato durante le concertazioni che i sindacati e l’amministrazione comunale svolgono annualmente in vista dell’approvazione del bilancio. Un modo per permettere di avere un vademecum anche a chi non è un nativo digitale. "Siamo disponibili a diffondere e a promuovere la carta e a dire cos’è la contrattazione sociale attraverso i nostri iscritti – hanno detto i rappresentanti dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil – Grazie per questo lavoro".