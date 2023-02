Nasce il circolo per aiutare i giovani a leggere

PONSACCO

Un circolo letterario per giovanissimi. È questa l’iniziativa nata da Ileana Cozzolino e Agnese Liccardo presentata domenica pomeriggio di fronte a una numerosa platea di ragazzi. "Come ci è venuta l’idea? – raccontano – Sappiamo, da quello che ci dicono gli insegnanti, che i ragazzi delle medie leggono poco e soprattutto spesso fanno fatica a capire ciò che hanno letto. Così abbiamo pensato a qualcosa che potesse avvicinarli alla lettura, in maniera divertente. L’obiettivo è spronarli senza alcun obbligo e creare momenti di aggregazione". Così i diritti del lettore di Pennac diventano le uniche regole da seguire per entrare a far parte del Circolo dei giovani lettori di Ponsacco.

"Grazie all’associazione Talea che ci ha concesso gli spazi – continuano – al Comune per aver patrocinato l’idea, alla biblioteca comunale che ci supporterà nella scelta e nella distribuzione dei libri e alla maestra Monica delli Iaconi per la collaborazione. Ci auguriamo che questo possa essere un piccolo esperimento per poi partire con un progetto più ampio a settembre, magari coinvolgendo anche le scuole primarie e perché no lanciare una piccola sfida tra studenti e insegnanti proprio sul campo della lettura". Una volta al mese i partecipanti al circolo si vedranno per raccontarsi a vicenda le proprie letture, per condividere sensazioni e pensieri circa ciò che hanno scelto. Il primo incontro, dopo la presentazione di domenica, si svolgerà oggi pomeriggio, al circolo Toniolo. "Abbiamo sposato con piacere questa iniziativa – ha detto l’assessora Roberta Lazzeretti in rappresentanza dell’amministrazione – e ringraziamo le due ideatrici del progetto per l’entusiasmo e il tempo che ci stanno dedicando in maniera del tutto volontaria. Dobbiamo portare avanti ogni tentativo che possa far avvicinare i più giovani alla cultura e alla lettura".

Sarah Esposito