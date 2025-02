Nardini: "La destra prenda le distanze e si dissoci"

PONSACCO

"Sbigottimento e amarezza". L’assessora regionale Alessandra Nardini del Partito Democratico commenta le parole del consigliere Massimo Baldacci. "Ho ascoltato le parole del consigliere comunale di Ponsacco Baldacci con un misto di sbigottimento e amarezza – dice Nardini – Proporre di mettere una casa chiusa al posto della ex mostra del mobilio denota, ancora una volta, con quale disinvoltura certi uomini pensino di trattare come business il corpo delle donne, come se fosse una merce a disposizione loro e dell’economia".

"Del consigliere, infine, mi ha colpita la volgarità sessista, priva di qualsivoglia rispetto verso le donne e verso la sede istituzionale in cui stava intervenendo – conclude Alessandra Nardini – Penso che la destra locale, tra le cui fila Baldacci è stato eletto, dovrebbe fare una seria riflessione sui gruppi dirigenti che promuove sul territorio e chiedo che tutti gli esponenti della maggioranza a Ponsacco e della destra sul territorio si dissocino pubblicamente da queste dichiarazioni".