Musiche da film, il concerto di Natale interattivo

Concerto di Natale interattivo con l’Orchestra Stefano Tamburini dell’Accademia Musicale Pontedera. Appuntamento domani alle 21 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme. Un concerto di Natale straordinario, con le colonne sonore di alcuni dei più celebri film del XX secolo, nel quale il pubblico non sarà chiamato solo ad ascoltare, ma dovrà partecipare attivamente, in un gioco di "caccia alla colonna sonora" che sarà condotto dal Maestro Giovanni Sbolci e realizzato attraverso l’interazione con il proprio smartphone durante il concerto. Sister act, Mission impossible, Pirati dei caraibi, Profondo Rosso e molte altre celebri melodia stampate nella memoria di ognuno di noi, dovranno essere messe in relazione alla scene chiave di ciascun film dal quale sono estratte, in un divertente e affascinante gioco di riconoscimento che non potrà non concludersi con alcune delle più celebri canzoni natalizie.

Una volta tanto nessuno, all’inizio del concerto, potrà dire: spegnete il telefono cellulare. Un concerto con musica da film per la stagione "Teatro Liquido",a cura di Guascone Teatro. Ovvero, “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. "Teatro Liquido" è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro fino al 4 maggio 2024.La stagione prosegue con un pieno di appuntamenti tra cui anche la famosa notte di San Silvestro di Guascone Teatro.