Musical Duels. Dal 10 marzo

Dal 10 marzo al 24 marzo, all’interno del Pontedera Music Festival organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, vanno in scena tre appuntamenti del progetto "Musical Duels", rientrato tra le 108 selezionate su 1909 candidature pervenute dal bando “Per chi crea” 2023, promosso dal Ministero della Cultura e gestito dalla Siae, sezione Live e promozione nazionale e internazionale. L’idea del progetto nasce dall’esigenza di offrire modalità innovative e il più possibile interattive di fruizione dei concerti. Questo format, infatti, ha come caratteristica peculiare quella di richiedere un’esplicita partecipazione del pubblico, che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza sulle esecuzioni dei due musicisti che si “sfideranno”, di volta in volta. I tre appuntamenti in programma per marzo vedranno impegnati musicisti under 35, già pluripremiati e con una carriera internazionale avviata: il 10 marzo i due violoncellisti, Michele Marco Rossi e Gianluca Montaruli, il 17 marzo i due pianisti, Axel Trolese e Filippo Tenisci e il 24 marzo i due chitarristi, Gabriele Lanini e Chiara Festa.

Saranno contestualizzati e introdotti i temi della sfida dal musicologo Marco Mangani, che aiuterà il pubblico a focalizzare l’ascolto sugli aspetti su cui sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza. "Il format del duello in questa occasione – come sottolinea il Direttore Artistico Luigi Nannetti – ha però come scopo quello di aiutare il pubblico a focalizzare e concentrare l’ascolto su alcuni aspetti delle scelte musicali compiute, così da stimolare un ascolto attivo da parte del pubblico. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium del Museo Piaggio, a Pontedera e sono ad ingresso libero".