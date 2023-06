Musica, spettacoli e contrade Ponte a Egola e il Palio del Cuoio "Sette giorni di festa per tutti"

E’ già aria di palio a Ponte a Egola. E’ il Palio del Cuoio. E le cinque contrade (Giuncheto, Leporaia,Tognarino, Il Ponte, Le Fornaci) scaldano i motori. Davanti c’è una settimana di festa. Si parte domenica con la sfilata dei rioni alle 21; lunedì 26 giugno, invece, toccherà alle Miniolimpiadi, giochi e divertimento per i più piccoli (sempre alle 21.30); martedì 27 replay con le Miniolimpiadi, con lo stesso orario. Il giorno successivo sarà il turno dei più grandi: alle 21.30 andranno in scena le Senior-Olimpiadi, giochi e divertimento per adulti. La settimana di avvicinamento prosegue giovedì 29 giugno: alle 21.30 spettacolo musicale con raduno di auto e moto. Secondo spettacolo venerdì 30 giugno, quando sarà il turno del una cover band di Vasco Rossi. Poi il clima entra nel vivo. Sabato 1 luglio: alle 21.30 con l’estrazione delle corsie per le gare dei caratelli, mentre a seguire le competizioni per le categorie over 40 e Caratello Rosa. Infine il giorno più atteso: alle 21.30 di domenica 2 luglio corsa dai caratelli: piccolo, medio e grande.

Il punto nodale di tutte le iniziative di questa 34esima edizione sarà piazza Guido Rossa. "Abbiamo deciso - ha spiegato il presidente del comitato Massimo Ciardelli – di dedicare un ampio spazio in quest’edizione ai bambini, oltre ad aver in parte rinnovato il nostro consiglio con nuovi apporti di persone giovani e dinamiche per dare nuova vitalità a tutte le attività". "Il Palio del Cuoio – ha aggiunto il sindaco Simone Giglioli - si conferma una delle tradizioni più longeve e radicate del nostro territorio, con ben 34 edizioni all’attivo. L’aggregazione che permette simili manifestazioni è il motore che le muove, con un grande lavoro di programmazione da parte di tutta la cittadinanza, che rende possibile la realizzazione della settimana del Palio e di tutto quello che ci gira intorno".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Fondazione Smp Marzio Gabbanini: "Al comitato e ai rioni va fatto un plauso, sono 34 anni che grazie al Palio viene incentivata l’aggregazione e promosso un distretto industriale con le sue tradizioni".