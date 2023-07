Musica sinfonica in piazza Al via il festival internazionale per le giovani orchestre

A partire da oggi, Volterra inaugura la collaborazione con il 24esimo festival Internazionale delle Orchestre Giovanili. Piazza dei Priori, fino 18 agosto, ospiterà 6 formazioni sinfoniche giovanili provenienti da tutta Europa. La serata inaugurale di stasera è affidata alla più imponente orchestra del festival, la Cork Youth Ochestra. 140 elementi provenienti dall’Irlanda, diretti da Tomás McCarthy con la partecipazione straordinaria del solista Shane Keating alle uilleann pipes (cornamuse irlandesi). Ecco gli appuntamenti di luglio: venerdì 7, la piazza ospiterà la formazione Dusika – Danish Youth Symphony Orchestra costituita da 70 giovani musicisti, guidati dalla bacchetta di Christian Schmeidescamp. Il programma partirà dalle più note pagine sinfoniche del compositore danese Carl Nielsen, per concludersi con la Sinfonia n. 9 op. 95 ‘Dal nuovo mondo’ del compositore ceco Antonin Dvorák, passando per Giulio Briccialdi con la sua Fantasia per flauto solista su ‘La traviata’. Dalla Danimarca ai Paesi Bassi con la Amerfoorts Jeugd Orkest diretta da Rolf Buijs. Un programma inusuale e originale che dal giovanissimo compositore Pol Stam, classe 2006, con Tallyman arriverà a La princesse lontaine op. 4 di Nikolaj Cerepnin, passando per l’ouverture del russo Peter Ilic Tchaikovsky ‘Romeo e Giulietta’, dal Concerto per violoncello e orchestra in Mi minore op. 85 di Elgar con Fama Koning nel ruolo della solista, e chiudersi con il poema sinfonico lisztiano Tasso. Lamento e Trionfo.

Il concerto è fissato per mercoledì 19 luglio. Il 27 luglio, sarà la volta della Royal Fanfare Band St. Jozefguilde Mol-Sluis dal Belgio: trascrizioni delle più celebri colonne sonore di Hans Zimmer, fino ai cantautori contemporanei Freddy Mercury e Deep Purple.