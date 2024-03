Musica festival Tanti duelli a colpi di note

Dal 10 marzo al 24 marzo, all’interno del Pontedera Music Festival, organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, si svolgeranno tre eventi del progetto Musical Duels, che è stato selezionato tra 108 proposte su 1909 candidature pervenute al bando “Per chi crea“ 2023, promosso dal Ministero della Cultura e gestito dalla Siae, sezione Live e promozione nazionale e internazionale. Durante gli eventi, il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente, esprimendo preferenze sulle esecuzioni dei due musicisti che si “sfideranno“.

Gli appuntamenti di marzo vedranno esibirsi talentuosi musicisti under 35 già affermati a livello internazionale, presentando una sfida iniziale riguardante la forma della suite, eseguiranno la Suite n. 3 in Do maggiore BWV 1009 di J.S. Bach e la Suite Francese VIb di Ivan Fedele per violoncello e live electronics, con la partecipazione del musicista Alessandro Ratoci. Il duello musicale è una pratica consolidata nella storia della musica, dove grandi protagonisti hanno messo alla prova il loro virtuosismo, la capacità di suscitare emozioni e improvvisare, lasciando al giudizio del pubblico la scelta del vincitore. Celebri sono stati i duelli tra Mozart e Clementi, Liszt e Thalberg, Handel e Scarlatti, solo per citarne alcuni nella musica classica. Anche nel mondo del jazz, famose jam session si sono trasformate in sfide all’ultima nota, come quelle tra Dexter Gordon e Wardell Gray, Johnny Griffin e Eddie L. Davis o Coleman Hawkins contro Lester Young.

I musicologi Marco Mangani e Marco Gallenga, rispettivamente docente del Dipartimento Sagas dell’Università di Firenze e collaboratore in progetti di divulgazione all’Orchestra Regionale Toscana, guideranno i tre appuntamenti dialogando con il pubblico per incentivare il confronto su varie tematiche musicali, quali tecniche di esecuzione, forme musicali, costruzione melodica e caratteristiche degli strumenti utilizzati nella sfida. L’obiettivo è stimolare nuove prospettive e modalità di ascolto nel pubblico, promuovendo un coinvolgimento più profondo con la musica. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’Auditorium del Museo Piaggio, a Pontedera e sono ad ingresso libero e prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito.