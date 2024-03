Musica e talenti. Inizia il contest

L’associazione Giubilate Internazionale APS, con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d’Arno, annuncia la terza edizione del concorso Montopli musica & talenti, un contest musicale nato ormai tre anni fa con lo scopo di incoraggiare e incentivare giovani musicisti a esprimere il loro talento e, allo stesso tempo, promuovere la conoscenza del territorio. Aperto a gruppi, solisti e strumentisti, il concorso accoglie sia amatori che allievi di scuole di musica italiane pubbliche e private nati dal 1999 fino al 2018 (ad eccezione della categoria non competitiva senior, aperta ai nati prima del 1999). Con categorie che spaziano da generi diversi, il contest offre un palcoscenico inclusivo per una vasta gamma di talenti emergenti. Il concorso, nato tre anni fa da un’dea ambiziosa e dalla passione per la musica, si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento per giovani talenti musicali del territorio.

"Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato – sottolineano gli organizzatori – è stato un exploit di emozioni e guardiamo con fiducia e ottimismo alla terza edizione. Ringraziamo la Fondazione CR San Miniato per il costante supporto e con il sostegno della comunità e dei nostri preziosi sponsor, continueremo a coltivare e nutrire il talento musicale dei giovani, contribuendo così alla crescita e alla diversità del panorama musicale italiano". Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e termineranno domenica 24 marzo. Per ulteriori informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione visitare il sito web www.giubilate.it oppure la pagina Facebook.