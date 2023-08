“Musica antica in luoghi antichi“ Il festival delle viole di Gerfalco "Un evento di altissimo livello"

Concerti dedicati alla musica barocca, ma anche un corso di viola da gamba e una conferenza nella cornice storica e naturale del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. Ecco il festival delle Viole di Gerfalco, “Musica antica in luoghi antichi“ con la direzione artistica di Alessandro Pierini che prenderà il via domani, domenica, e che anche in questa edizione amplia i suoi confini. Gerfalco e Montieri sono il cuore dell’evento ma il primo concerto si terrà a Castelnuovo Valdicecina Un modo per annunciare il festival e contaminare"con il suono delle viole anche territori vicini. Si tratta del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento in voga tra il XV e il XVII secolo.

Il programma dei concerti, tutti con inizio alle 19, prende il via domenica 20 agosto nell’antica chiesa di San Salvatore a Castelnuovo Valdicecina con l’esibizione di Ars Regia Ensemble dal titolo “Il Barocco europeo“. Una formazione composta da Bianca Barsanti soprano, Stefano Agostini traversiere, Beatrice Bianchi violino barocco, Alessandro Pierini viola da gamba, Cristiano Cei tiorba e chitarra barocca e Dimitri Betti al clavicembalo. Il repertorio eseguito con strumenti originali, è un viaggio nella musica europea tra il ‘600 e il ‘700 con brani di Monteclaire, Marais, Handel, Biber, Vivaldi, Telemann.

"Il Festival delle Viole si conferma un evento di altissimo livello in cui noi crediamo da sempre – sottolinea Lidia Bai presidente del Parco nazionale delle colline metallifere – perché vogliamo rafforzare l’idea di portare i grandi eventi nei piccoli borghi. La musica è la protagonista ma allo stesso tempo diventa un mezzo per valorizzare e far riscoprire il contesto delle Colline Metallifere".