Museo Staccioli. Porte aperte. Ingresso gratis

Mauro Staccioli Museo Archivio, il progetto inaugurato qualche settimana fa, che promuove l’opera di un grande esponente dell’arte contemporanea, il volterrano Mauro Staccioli, sarà visitabile da domani, 2 marzo, alla fine del mese, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra continua la sua opera di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Volterra rendendo fruibile l’arte di Staccioli, con le maquettes realizzate per lo studio e la verifica delle sue sculture ambientate all’interno dei luoghi urbani o in contesti naturali, e il prezioso nucleo di documenti, appunti, disegni, fotografie e cataloghi, costituente l’archivio cartaceo, che attraverso il database messo a punto dalla Bibliotheca Herztiana - Istituto Max Planck per la Storia dell’Arte con sede a Roma, sarà a disposizione di studiosi e ricercatori. Il tutto custodito nel seicentesco ex Oratorio del Crocifisso, all’interno del complesso del centro studi espositivo di proprietà della Fondazione CrVolterra.

In via straordinaria, grazie al supporto dell’associazione Pro Volterra, per il mese di marzo l’ingresso sarà gratuito. Spiccano nella navata circa quaranta maquettes, fra le molte realizzate negli anni da Staccioli per studio, verifica e presentazione delle sue sculture, ambientate all’interno di luoghi urbani o in contesti naturali, in cui una proiezione architettonica si coniuga a una poetica visione utopica. L’esposizione di questo nucleo di progetti plastici è affiancata da un touch screen interattivo appositamente progettato per risalire, attraverso documenti d’archivio, a schizzi, disegni preparatori, fotomontaggi progettuali digitalizzati, alle grandi sculture realizzate dall’artista in Italia e all’estero.