Museo Galilei e passerella per gli scavi

SANTA MARIA A MONTE

Un vecchio edificio del centro storico, per molto tempo casa popolare a ridosso del parco archeologico della Rocca, diventa museo dedicato a Vincenzo Galilei, il musicista padre del grande scienziato Galileo, originario di Santa Maria a Monte, tra i più importanti esperti di liuto e madrigali.

"Per il momento abbiamo allestito una stanza spostando nei locali a fianco i documenti relativi alla Beata Diana e allo stemma del Comune – dice la sindaca Ilaria Parrella – Questo primo locale sarà ulteriormente arricchito per i giorni di Pasqua e Pasquetta che da secoli Santa Maria a Monte dedica alla patrona. Sono in corso i lavoro per allestire il museo Galilei in altre tre stanze con sistemi interattivi e moderni che coinvolgano soprattutto i più giovani. Un lavoro che stiamo realizzando con l’architetto Mau Fusina e Natacha Fabbri del museo Galilei di Firenze. Mancava uno spazio dedicato a Vincenzo Galilei la cui fama è stata offuscata dalla grandezza del figlio".

Alla conferenza stampa sono intervenuti insieme alla sindaca anche gli assessori Elisabetta Maccanti e Roberto Michi. Il Comune per questi lavori ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro dalla Regione Toscana. La spesa complessiva sarà di circa 200mila euro e comprenderà anche la costruzione di una passerella per l’accesso dei disabili, delle persone che hanno problemi di deambulazione o semplicemente mamme e babbi con figli in carrozzina o passeggino, all’area archeologica della Rocca.

g.n.