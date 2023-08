Musei, slitta l’apertura delle offerte "Il Comune fa bene a prender tempo Ne approfitti per ritirare il bando"

Palazzo dei Priori ha posticipato l’apertura delle offerte pervenute per il bando museale della discordia, con la data fissata al 31 agosto: "A mio avviso - dice la leader del Gruppo Misto Federica Sarperi - il Comune ha preso tempo e ha fatto bene e questo dettaglio tecnico potrebbe deporre favorevolmente per il ritiro del bando. Che si prenda anche altro tempo, il Comune, se questo può valere un ripensamento e un approfondimento ulteriore. Ma ritiri il bando - ripete la consigliera, come una mantra - In segno di rispetto dei diritti dei lavoratori e del ruolo istituzionale rivestito dalla giunta e dalla maggioranza. In caso contrario non saranno traditi solo i diritti dei lavoratori dei servizi museali, ma tutta la città che a suo tempo ha riposto fiducia in questa amministrazione e che la vede omologarsi a quel male tutto italiano, fatto di pressappochismo, di leggerezza, di indifferenza, di inaffidabilità delle istituzioni ,che fa scappare i nostri giovani all’estero".

Sarperi mette in luce un altro punto: una "discriminazione verso gli operatori museali. Mi vengono in mente le parole simbolo del progetto di Volterra22, ossia ‘cura, inclusione, rigenerazione’ che, alla luce di questi fatti, sembrano essere ipocrite. Si sa che i Comuni generalmente non navigano nell’oro e il Comune di Volterra non fa eccezione, anche se il progetto di Volterra22 è stato generosamente finanziato dalla Regione e ha trovato sponsor privati. Ma non si può risparmiare sulla pelle dei lavoratori. Dai dati forniti dal Comune risulta che i soli lavoratori verso i quali l’amministrazione non ha mantenuto i propri impegni e le proprie promesse siano proprio quelli dei musei e dei siti archeologici. Gli impegni economici presi nei confronti dei vari interlocutori coinvolti nell’organizzazione e realizzazione di Volterra22 (manager, professionisti, associazioni e via dicendo) sono stati tutti doverosamente rispettati. Si è trattato, a mio parere, di una discriminazione ancora più grave perché avvenuta in un’amministrazione che si considera di sinistra".

Infine, secondo Sarperi, non regge la tesi del sindaco, che ha parlato di impossibilità di ritiro del bando per la selva di ricorsi che si creerebbe. "Tesi infondata. I sindacati hanno dichiarato pubblicamente il contrario: il bando è fatto talmente male, a loro dire, che chi ha un interesse diretto, potrebbe arrivare a impugnarlo in qualsiasi momento davanti al Tar".

I.P.