Musei più coinvolgenti grazie alla “rete“

VOLTERRA

Il Comune di Volterra, di intesa con Anci (Associazione nazionale comuni italiani), coordinamento degli assessori alla cultura della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Icom e Anmli, promuove per venerdì 17 febbraio un momento di confronto fra operatori e amministratori locali sulle modalità con cui si intende procedere per raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto miniteriale 21 del 2018 e lavorare efficacemente per favorire concretamente l’innalzamento degli standard di qualità dei musei italiani e la messa in rete degli istituti culturali.

L’obiettivo è sollecitare il nuovo ministro a riprendere con maggiore efficacia e nuovi investimenti il percorso di realizzazione del sistema museale nazionale, in una logica di collaborazione istituzionale con tutti i soggetti coinvolti.

"Si tratta di un’importante occasione che il Comune è orgoglioso di ospitare, un momento di confronto accolto in un luogo che non è solamente una sede istituzionale, ma anche uno dei siti culturali più importanti della nostra città, e che fa parte di un sistema di musei che quest’anno ha visto raggiungere non solamente risultati numerici record, ma anche compiere importanti novità per i musei, due dei quali, il museo Guarnacci e la pinacoteca civica fanno già parte del sistema museale nazionale", commenta ii sindaco di Volterra Giacomo Santi.

"Questa tavola rotonda – afferma l’assessore alle culture Dario Danti – è organizzata al termine dell’anno che ha visto Volterra Prima Città Toscana della Cultura, durante il quale non solamente si sono svolti eventi di rilievo nei musei, ma si è potuto aprire il museo etrusco Guarnacci con un nuovo allestimento, più moderno e godibile".

"E’ iniziato inoltre – conclude l’assessore volterrano – il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino con la forma del cantiere aperto, visibile a tutti i visitatori, e è iniziato un percorso per rinnovare anche la pinacoteca civica con un percorso partecipativo progettato dal direttore Alessandro Furiesi".