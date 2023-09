Musei nella bufera Sciopero l’11 settembre "Il Comune ritiri il bando e revocheremo lo stop"

di Ilenia Pistolesi

Con la doppia fumata nera in fase di conciliazione fra le parti in Prefettura, ecco giungere la data della proclamazione dello sciopero degli operatori museali, che incroceranno le braccia il prossimo 11 settembre. Una data su cui convergono tutte le sigle sindacali: "Con questo capitolato di gara è certo che al momento del passaggio di appalto ci troveremo alla messa in discussione delle ore finora svolte da ciascun lavoratore, oltre alla messa in discussione dei posti di lavoro – scrivono i sindacati – Le parti sindacali hanno quantificato gli effetti del mancato ritiro del capitolato di gara con un taglio dell’orario di servizio in inverno superiore al 40% e in estate di circa il 15%, oltre alla situazione lavorativa già fragile in cui si trovano i lavoratori, poiché part time. Le parti sindacali - insistono i sindacati uniti - già da tempo avevano rappresentato le proprie preoccupazioni in più momenti e sedi: prima della stesura del bando, al momento della pubblicazione del bando sia attraverso pec al Comune, che tramite incontri con il sindaco Giacomo Santi e l’assessore alla cultura Dario Danti, ricevuti in occasione di assemblee sindacali pubbliche. Ma, benché lo stesso assessore alla cultura abbia richiesto ufficialmente per scritto all’amministrazione di ritirare il bando di gara, non c’è stata alcun ritiro da parte del Comune. In caso di un impegno risolutivo, ci rendiamo disponibili alla revoca della proclamazione di sciopero. In caso contrario, ci vedremo costretti a attivare ulteriori azioni di protesta".

Intanto il Comune ha aperto le buste con le offerte giunte per l’appalto (sono due le offerte pervenute) e l’intero iter burocratico del bando di gara per l’appalto museale si protrarrà almeno per i prossimi due mesi. Il Comune ha nominato i commissari di gara e gli occhi sono inoltre puntati sulla data del consiglio comunale aperto sulla vertenza degli operatori museali che è stato richiesto dalle opposizioni. E le intenzioni di un ritiro del bando in autotutela, così come invocato da parte sindacale e da parte dei gruppi di minoranza, non si intravedono. "Non ci fermeremo, l’obiettivo è salvaguardare tutti i posti di lavoro – dice il coordinatore della Cgil per la Valdicecina Massimo Basilei – il sindaco Giacomo Santi ha speso parole in questa direzione, con noi e con i lavoratori. Si tratta di trovare argomenti sostenibili e momenti di confronto. L’azione sindacale andrà avanti".

"Se andranno in pensione 2-3 persone nel comparto museale, quelle ore di lavoro dovranno essere restituite alla gara di appalto per incrementare le ore contrattuali o per conservare l’attuale monte ore - sottolinea, per la Cub, Federico Giusti - c’è un problema nazionale sulle gare di appalto degli enti locali, con la riduzione dei costi del personale. E il caso dell’appalto museale di Volterra ne è esempio. Siamo di fronte a una gara a ribasso che prevede molte riduzioni nei servizi, e di conseguenza nelle ore di lavoro".