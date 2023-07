Musei, l’estate calda Protesta dei lavoratori esterni

"È questa la "città della cultura" che l’amministrazione vuole?". Se lo chiedono i rappresentanti sindacali della Filcams Cgil Pisa che ieri mattina hanno manifestato nel cuore turistico e politico di Volterra: Piazza dei Priori. "Da alcuni giorni – spiegano – è uscita la gara di appalto che riguarda questi servizi. Dal capitolato sembra piuttosto chiaro che ci sarà un taglio pesante dei servizi museali con inevitabili ripercussioni sull’occupazione". Una situazione che riguarda una ventina di lavoratori che lavorano per la cooperativa a cui è stato affidato, in proroga, il servizio. "La Filcams Cgil di Pisa – continuano – ha segnalato al Comune di Volterra da giorni tramite pec gli elementi che non sembrano garantire l’occupazione, ma anzi metterla a serio rischio. Non è chiaro quale sia stato il riferimento del costo del lavoro nella tabella inserita nel capitolato di gara. Mancano gli scatti di anzianità". E poi ci sono le ore. "Il servizio richiesto – proseguono – è inferiore a quello attuale, determinando una differenza negativa superiore alle 200 ore settimanali. Infine, la clausola sociale è debole". Una fase di incertezza che riguarda in primis la correttezza del bando per l’affidamento della gestione. "Chiediamo – incalzano – che il Comune ritiri subito questo bando, evitando forti ripercussioni occupazionali". Una richiesta che arriva anche da Massimo Basilei, coordinatore di zona della Cgil. "Chiediamo chiarezza da parte della cooperativa e degli enti preposti – commenta Basilei – affinché l’affidamento di questi servizi possa passare anche da contratti più a lungo termine, così che la cooperativa possa investire sul personale e che i lavoratori possano avere più certezze".