Musei di Volterra: i sindacati "Il bando andava ritirato"

VOLTERRA

"La discussione in consiglio comunale sul bando museale non ci soddisfa". E’ l’analisi del sindacato Cub Pisa dopo la travagliata assise di due giorni fa durante la quale la maggioranza, dopo aver emendato una mozione dei gruppi di minoranza, ha tenuto il punto sul fatto di non essere intenzionata a ritirare il bando di gara museale. "Non avere ritirato il bando significa che tutta la maggioranza è concorde sui suoi contenuti, sulle deboli clausole sociali, sulle pretese della committenza di scegliere il personale gradito e in sostanza sulla riduzione oraria derivante dalla minore apertura dei siti museali che, una volta sancita, rappresenterà un problema rilevante anche per la tenuta contrattuale e salariale delle maestranze", il sindacato rimarca le posizioni comuni a altre sigle sindacali e ai gruppi di opposizione. Il sindacato di base Cub indica anche due possibili strade da intraprendere riguardo il bando: "Quando un bando è stato pubblicato ci sono due strade percorribili: o confermarlo o ritirarlo in autotutela. Nel primo caso ci sono pochi spazi di manovra, forse il cammino da fare è accrescere di un quinto l’ammontare dei costi dell’appalto con aumento, documentato, delle prestazioni richieste. Nel secondo caso è invece possibile riscrivere ex novo il capitolato accogliendo parte almeno delle critiche redatte dalle lavoratrici e dai sindacati. Ma per farlo servono umiltà e mettere al primo posto gli interessi della forza lavoro rispetto a considerazioni di natura politica". Le conclusioni: "Quando si parla di lavoratori dovrebbero venir meno le classiche argomentazioni e divisioni tra maggioranza e minoranza, a prescindere da chi provenga la critica tutti dovrebbero concorrere al medesimo obiettivo, cosa che invece non è accaduta nel consiglio comunale di Volterra".