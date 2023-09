Musei, cresce la polemica: "Danti nel suo interventosi è fatto male da solo"

di Ilenia Pistolesi

Strascichi politici che arrivano a seguito delle dichiarazioni dell’assessore Dario Danti durante lo sciopero di lunedì scorso degli operatori museali. A aprire il fuoco è la consigliera comunale del gruppo Misto Federica Sarperi. "Danti, nel suo intervento di fronte ai lavoratori, si è fatto male da solo - è l’analisi della consigliera comunale Sarperi, presente allo sciopero - ha del tutto sconfessato ciò che aveva detto pubblicamente a luglio, quando dichiarò la sua contrarietà al bando, paventando le proprie dimissioni, un passo indietro, a fronte di un non ritiro del capitolato di gara. Punto sul quale gli stessi lavoratori in sciopero hanno chiesto spiegazioni all’assessore presente in piazza dei Priori durante il sit-in. Ebbene, ogni impegno è stato disatteso dalle sue stesse parole, a dimostrazione dell’inaffidabilità di questa amministrazione, che ha reso gli operatori museali ancor più ricattabili. Quella di Danti è un’evidente incoerenza politica. Pensiamo solamente al fatto che, e lo ripeto come un mantra, è segretario regionale di Sinistra Italiana e è in una giunta che si professa di sinistra. Massima solidarietà ai lavoratori, il cui futuro ora è più fragile. E in questo quadro, pare che l’amministrazione ci stia marciando sopra, forse per scopi politici".

Ed è durissima anche la posizione di Roberta Benini (Coalizione Civica), che torna a rimarcare la cornice del consiglio comunale aperto richiesto dalle opposizioni sulla vertenza sindacale. "Abbiamo partecipato alla giornata di sciopero indetta dai sindacati. Le richieste dei lavoratori sono legittime e sensate. Devono per questo essere accolte. Noi siamo al loro fianco, appoggiandoli e supportandoli in ogni modo possibile, sia personalmente come cittadini che attraverso l’azione politica e istituzionale che stiamo portando avanti. Abbiamo richiesto che l’argomento sia trattato in un consiglio comunale aperto del quale oggi, dopo quasi 15 giorni dalla richiesta, non sappiamo ancora la data di svolgimento. L’amministrazione prima ha creato il problema – rincara Benini – e adesso vorrebbe far finta di niente, insistendo nella propria scellerata linea di condotta che non tutela né i lavoratori, né la città, né le attività commerciali e l’indotto del territorio ed infine neanche le proprie casse. Una posizione intollerabile che noi contestiamo in toto".