Musei, c’è l’accordo: "Tutti saranno assunti. Ore di lavoro e salario resteranno intatti"

Planano in un accordo nelle cui trame è inciso sulla pietra il fatto che nessuno perderà il posto di lavoro, le turbolenze della vertenza degli operatori museali. Dopo mesi di protesta, giunge il patto tra i sindacati Filcams Cgil Pisa, Fisascat Cisl Pisa, Flaica Cub Pisa e Opera Laboratori, la maxi azienda culturale che ha vinto il bando per la gestione del polo museale. "Abbiamo raggiunto un accordo, perché Opera assumerà tutti i lavoratori occupati nei musei, senza alcuna perdita di ore di lavoro e di salario - annunciano i sindacati - le condizioni contrattuali saranno migliorative dal punto di vista salariale, perché sarà applicato il contratto nazionale del commercio. È stato trovato un accordo anche per i lavoratori con contratto part time verticale, che solitamente interrompono il lavoro a novembre per riprenderlo a marzo, a fronte della richiesta di servizio che permetterà il proseguimento del lavoro durante il periodo invernale".

Tra i risultati ottenuti c’è la conservazione dell’articolo 18 prima del Jobs Act, una tutela in più per i lavoratori che si trovano in una posizione già precaria per la stessa natura degli appalti. ""Riteniamo essenziale nelle trattative di passaggio di appalto chiedere a chi subentra di poter applicare questo regime di tutela, perché, come è ben noto, non abbiamo mai accettato quella riforma del lavoro – dice Francesca Grassini della Filcams Cgil – Si tratta di un esito insperato quello dell’accordo sindacale in questo passaggio di appalto, poiché i limiti del capitolato di gara sono ormai ben noti. Anzi, attendiamo la convocazione del Comune, affinché finalmente si possa discutere sulle problematiche sorte durante questa gara e trarne conclusioni condivise per il futuro, affinché non si ripetano situazioni simili". "Questo è il nostro auspicio: una maggiore tutela della forza lavoro più svantaggiata per eccellenza, quella degli appalti - dice Federico Giusti, Cub Pisa - Riteniamo che il percorso di rivendicazione e di lotta di questi ultimi mesi sia stato importante, e, che il risultato porterà frutti anche per il futuro".

"Un ottimo accordo - dicono il sindaco Giacomo Santi e l’assessore Dario Danti - in piena sintonia con quanto deliberato dal consiglio comunale a agosto: tutela dell’occupazione, mantenimento dei servizi erogati, miglioramento delle condizioni lavorative. Un miglioramento contrattuale era già avvenuto lo scorso anno; oggi un ulteriore passo in avanti con il quarto livello del contratto del commercio. Incontreremo entro Natale i sindacati".

Ilenia Pistolesi