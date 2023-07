Musei, bufera sul bando "Ecco perché va ritirato"

di Ilenia Pistolesi

Un’estate che segna una dura vertenza sindacale per gli operatori museali, messi sotto scacco dal nuovo bando museale del Comune.

Assessore alle culture Dario Danti, dopo l’assemblea dei lavoratori museali che ha proclamato lo stato di agitazione per il bando di gara che ‘penalizza’ la loro posizione, lei ha inviato una email al Comune, già protocollata, per chiedere formalmente il ritiro del bando.

"Per la gara di appalto ci sono evidenti incongruenze fra l’atto di indirizzo che abbiamo formulato in giunta e il bando di gara pubblicato. Entrando nel merito, è molto debole la clausola sociale a tutela dei lavoratori, e il costo-orario del lavoro riportato è molto inferiore ai livelli contrattuali del contratto collettivo nazionale Federculture, che da noi è stato indicato come contratto di riferimento. Motivi per cui ho chiesto e continuo a chiedere che il bando venga ritirato".

E’ stato proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti museali: ci spiega perché un atto di indirizzo politico viene tramutato in un bando che, di fatto, non è espressione di quell’atto? Insomma Danti, cosa è successo?

"La politica non può sottostare alle decisioni dei tecnici, sia chiaro, perché se la politica abbassa la testa di fronte a decisioni tecniche, diventa uno zoombie ed è destinata a morire".

Quindi, rispetto al capitolato di gara dei musei, perché politica e tecnici hanno parlato due diversi linguaggi?

"Questa è una domanda che non andrebbe fatta a me, ma ai tecnici. Ho appreso da terzi e non dagli uffici comunali, che il bando era stato pubblicato".

Domani (oggi per chi legge, ndr) il Comune riceverà a Firenze il Pegaso d’oro, massimo riconoscimento della presidenza della Regione che nel dettaglio, viene consegnato a una città che ha rivoluzionato linguaggi e schemi culturali. negli ultimi anni.

Assessore, un riconoscimento importante, che arriva in un momento molto delicato. Quali sono le azioni intraprese, prima del bandp?

"Siamo stati fra i pochi musei in Italia che, nel lockdown e nei periodi cupi della pandemia, non hanno mandato a casa i dipendenti, i quali nel 2022 hanno lavorato molto di più. Abbiamo ottenuto per i dipendenti museali a contratto indeterminato, il contratto di terzo livello impiegati del Ccln Multiservizi. Dobbiamo continuare a tutelare i lavoratori, io sono impegnato da sempre per questo obiettivo".