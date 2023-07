Musei, bando nella bufera "Lavoratori non tutelati"

VOLTERRA

Il punto cruciale, nella delicatissima questione che ha aperto una frattura fra Comune e dipendenti dei musei, condita da una lettera del sindacato Filctem Cgil sui tagli riguarda, carte alla mano, un punto: una netta discrepanza (parlano gli atti pubblici) fra gli indirizzi della giunta sulla gara dei musei e quello che è il bando vero e proprio. Della serie, la giunta dà un indirizzo, e il bando di gara per i musei, invece, suggella altro. In particolar modo per quanto riguarda le nette incongruenze che si notano fra i due atti per le clausole sociali, che risultano ‘indebolite’ nel bando di gara.

Parlano gli atti, che sono pubblici, ma parlano anche le opposizioni: "La denuncia della Cgil in merito al tema dei lavoratori esternalizzati dei musei e delle aree archeologiche di Volterra evidenzia una situazione molto preoccupante. Solo pochi giorni l’amministrazione Santi ha deciso di far uscire la gara di appalto per i servizi museali e aree archeologiche e il sindacato non ha mancato di evidenziare subito la propria contrarietà a questa azione politica - denuncia il gruppo Per Volterra - Da quanto emerge sembra proprio che la tanto sbandierata tutela dei lavoratori del servizio museale e culturale del Comune, che l’assessore Danti e il sindaco Santi hanno più volte evidenziato come un loro marchio distintivo, sia in realtà un pericolo, un danno, una marcia indietro, che avrà necessariamente effetti negativi sui posti di lavoro, sul personale dei musei e delle aree archeologiche e quindi di molte famiglie del territorio".

Rincara Federica Sarperi del Gruppo Misto: "Risulta evidente l’incapacità di questa amministrazione. Intanto a realizzare concretamente quel necessario e auspicato cambio di passo che tutti ci saremmo aspettati da un progetto importante come quello di Volterra prima capitale toscana della cultura. Progetto che ha permesso, è vero, di riempire tutti gli scantinati del Comune di quantità enormi dei 22 libri che sono stati pubblicati sino ad ora con l’amministrazione Santi, ma che in realtà sembra aver messo in una situazione di sempre maggiore precariato tutta la città a partire proprio dagli operatori del settore. E’ evidente che per provare almeno a salvare la faccia, l’amministrazione deve quanto prima rimettere le mani al bando".