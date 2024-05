Mura crollate, la raccolta fondi. Il comune rilancia l’Art bonus. Asta di vini per sostenere il restauro

Un Sos al mecenatismo culturale per il fronte murario di San Felice, crollato lungo viale Lorenzini lo scorso 5 maggio. Il Comune di Volterra si appella all’Art Bonus, lo strumento del ministero della cultura che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. "Il Comune di Volterra - si legge in una nota - ha annunciato l’apertura della procedura dell’Art Bonus per finanziare la ricostruzione delle mura di San Felice, Un’opportunità per enti, aziende e privati di contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio storico locale con un’importante detrazione economica".

Iban e causale, ossia le modalità per partecipare alla campagna di mecenatismo culturale per le mura, si trovano sul sito dell’Art Bonus. L’obiettivo è arrivare a 2 milioni di euro, che è una prima stima degli interventi totali per giungere al consolidamento e al restauro delle mura. "Le mura sono sostanzialmente integre nella loro estensione, ma in molti settori sono state sottoposte più volte ad interventi di restauro e integrazione, avvenuti anche in antico - si legge nella petizione lanciata per l’Art Bonus - Nel 1996 sono state sottoposte ad un intervento di restauro che le ha salvaguardate in gran parte. Nella seconda parte del Novecento alcuni tratti sono franati e ricostruiti integralmente, mentre altre due parti sono state coinvolte da frane nel 2014 e sono state ricostruite di recente. A maggio del 2024 un ulteriore tratto, corrispondente a un avancorpo della Porta San Felice, è crollato". E intanto continuano a fioccare le iniziative di solidarietà: l’azienda vinicola La Regola di Riparbella organizza, per domani primo giugno alle 17.30, un’asta di vini. Il ricavato dalle pregiate bottiglie messe all’asta, sarà devoluto anche alla ricostruzione delle mura di San Felice.

"Si tratta di una raccolta fondi - spiega il titolare dell’azienda, l’avvocato Flavio Nuti - in parte per le mura di Volterra, in parte per l’ospedale di Cecina. È Un’iniziativa partita da Lions Club Volterra e Cecina, con il supporto della Fisar. La cantina La Regola offrirà gratuitamente gli spazi per l’asta benefica". Inizio previsto per le 17.30, con la battitura all’asta alle 18 dei vini in formato magnum di Bolgheri, Riparbella e di altre cantine toscane.

I.P.