Muore dopo lunga agonia Fu investito da un’auto "Per oltre quattro anni ha lottato ogni giorno"

di Gabriele Nuti

CALCINAIA

Andrea ha lottato per più di quattro anni. "Ha lottato come un leone", dicono i familiari, aggrappato alla vita. Per i suoi figli, per la moglie, i genitori e il fratello. A strapparlo agli affetti e alla speranza sarebbe stata un’infezione. Andrea Chiti era ricoverato da quattro anni – dopo un terribile incidente sulla provinciale Bientinese – in una struttura per lungodegenti di Volterra. Secondo la famiglia, che sta valutando se intraprendere ulteriori azioni legali, "andava curato diversamente e in una struttura diversa da quella volterrana". Secondo i suoi cari avrebbe potuto migliorare le sue condizioni di vita. "Il medico legale della Toscana l’aveva visitato e certificato come cosciente – ancora la famiglia – Mentre per l’Asl Toscana Nord Ovest Andrea era minimo cosciente cronico".

Andrea Chiti, che avrebbe compiuto 39 anni il prossimo ottobre, è spirato giovedì nella struttura dove era ricoverato da quattro anni. Il funerale è fissato per le 11 di stamani nella chiesa di Calcinaia. Fino a quel maledetto 10 giugno di quattro anni fa Andrea abitava con la moglie e i figli nella loro casa di Sardina, nel comune di Calcinaia e lavorava come operaio al mercato ortofrutticolo di Pisa.

Quel 10 giugno del 2019 era in bici sulla provinciale Bientinese, e si apprestava a svoltare nella traversa che porta al campo sportivo di Caccialupi e alla regionale Sarzanese Valdera, quando venne tamponato dall’auto guidata da un venticinquenne di Buti. Dai controlli successivi l’automobilista risultò positivo all’alcoltest con un grado alcolemico di 1,5 grammilitro, ben tre volte superiore al massimo consentito. Nel settembre dello scorso anno l’automobilista ha patteggiato un anno e otto mese di condanna con la condizionale.

Dopo l’incidente Andrea Chiti venne ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cisanello. A occuparsi dei rilievi dell’incidente era stata una pattuglia della polizia municipale di Bientina che, dopo tutti gli accertamenti e i riscontri del caso – compreso il sequestro dei veicoli – aveva informato la Procura della Repubblica.