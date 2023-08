Muore d'infarto a Terricciola: tragedia sulla strada per cicloamatore

TERRICCIOLA

Tragedia sulla strada. Un cicloamatore di 60 anni ha avuto un malore mentre stava pedalando in sella alla sua bici ed è morto. E’ successo ieri mattina intorno alle 10 nel comune di Terricciola. Della vittima sappiamo solo che era originario della Liguria e abitava nel comune di Casciana Terme Lari. La salma, dopo l’intervento dei sanitari – che hanno provato in tutti i modi a rianimare il sessantenne – e dei carabinieri che hanno informato il magistrato di turno, è stata riconsegnata alla famiglia per il funerale. Il magistrato non ha ritenuto necessario il trasferimento alla medicina legale per l’autopsia. Secondo i medici del 118 il sessantenne è morto per un attacco cardiaco.