Muore a 54 anni nell’auto Schianto contro un albero Gravissima la moglie

La strada ancora bagnata dal sangue. Sotto il sole di nuovo cocente di quest’estate si è consumato un gravissimo incidente stradale sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. Un’auto, che stava percorrendo l’arteria in direzione di Livorno, intorno alle 16 è andata fuori strada, ha urtato un pino e si è rovesciata. Un uomo ha perso la vita. E’ residente a San Miniato, nella frazione di Molino d’Egola: si tratta di Giovanni Cardinali, 54enne. Con lui viaggiava in auto, una Renault Capture, la moglie, originaria de La Scala, che da quanto emerso, è un insegnante: le disperate manovre di rianimazione dei soccorritori sono riuscite a far ripartire il cuore della donna, che aveva intanto perso conoscenza. Da qui la corsa in codice rosso alle cure dei sanitari di Siena. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, infatti, ha trovato all’interno del mezzo la coppia, entrambi in arresto cardiaco, causato dai traumi riportati nell’incidente. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, con le manovre rianimatorie tra cui il massaggio cardiaco, per Cardinali, appunto, non c’è stato nulla da fare ed il personale altro non ha potuto che constatarne il decesso. Invece la donna, 46 anni, è stata rianimata ed è stata subito portata via con massimo codice d’urgenza al policlinico Santa Maria alle Scotte con l’elicottero Pegaso 2. Sul posto è stato immediato l’intervento dei soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118: tre ambulanze con gli equipaggi del volontariato, due medici, agenti della polizia stradale e vigili del fuoco.

Ancora tutta tutta da chiarire la dinamica che ha portato al ribaltamento e allo schianto della vettura contro un albero. Polizia stradale e vigili del fuoco sono stati molto impegnati con i rilievi necessari di rito e di legge, mentre l’Aurelia è stata a lungo chiusa al traffico all’altezza di Gavorrano, lungo la carreggiata in direzione nord. Tuttavia, secondo le prime informazioni pervenute – ma accertamenti e approfondimenti saranno effettuati per stabilire l’esatto copione – l’uomo alla guida avrebbe improvvisamente colpito la cuspide stradale: la vettura si è ribaltata. L’automobile avrebbe poi terminato la sua corsa, dopo aver impattato contro il guardrail e finendo al di là delle protezioni stradali, contro un pino. Della tragedia è stato informato anche il sindaco Simone Giglioli che si trova a Caselle in Pittari.

Carlo Baroni