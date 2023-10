Muore a 42 anni l’imprenditore. Giovanni Giuntoli

Vasto cordoglio a Santa Croce e nel Comprensorio del cuoio, nel mondo della conceria e delle pelli. E’ morto a soli 42 anni Giovanni Giuntoli, imprenditore del settore della pelle e fondatore della Royaleather. Una quindicina d’anni fa, fu il primo presidente dell’associazione Centro giovani Santa Croce Rock City. Giuntoli era molto conosciuto e stimato. Da tempo combatteva contro una malattia. "Un giorno triste per tanti e tante giovani santacrocesi e per l’intera comunità – dice il sindaco Giulia Deidda – Oggi salutiamo Giuntoli, un amico per molti di noi, che ci lascia dopo una brutale malattia, ad un’età senza dubbio troppo acerba per dire addio alla vita. Tanti i ricordi che via via tornano alla mente, ricordi di giorni lontani e spensierati quando la vita aveva un sapore diverso e sembrava dovesse non finire mai". La salma è alla Casa funeraria della Versilia. Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Fiumetto (Pietrasanta).