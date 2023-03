Multe non riscosse Il Comune scrive ai morosi del 2020

CASTELFRANCO

Nuovo piano di gestione delle stazioni radio base necessario dopo varie richieste da parte degli operatori per l’istallazione di nuove stazioni radio base e l’adeguamento delle esistenti. Lo scopo dell’azione del Comune di Castelfranco è quello di "rispondere alle esigenze di massima copertura del servizio e riduzione dei rischi per la salute e tutela delle persone". Nel corso della riunione della commissione 3 la presidente Monica Ghiribelli ha chiesto "alcuni chiarimenti sulla tecnologia 5G". L’assessora Ilaria Duranti ha assicurato, a nome dell’amministrazione comunale, "la più ampia collaborazione ed attenzione per prevenire ed eliminare eventuali sforamenti nelle emissioni" e si è resa "disponibile a valutare, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, nei futuri incarichi per il supporto e la pianificazione delle stazioni radio base, anche mirati incarichi di verifica e controlli sul territorio, con eventuali successivi incontri pubblici di confronto ed illustrazione delle tematiche". Controlli vengono chiesti anche dalla consigliera Aurora Rossi.