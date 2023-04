Motociclista muore sul colpo Schianto contro il guard rail Ancora sangue in Valdicecina

di Gabriele Nuti

VOLTERRA

Sangue e lacrime sulle strade della Valdicecina. Ancora un morto della domenica. Ancora un motociclista che era a trascorrere qualche ora del suo tempo libero tra i tornanti che disegnano la campagna che ora splende di verde. La tragedia ieri quando mancavano pochi minuti alle 14. La vittima è un cinquantenne di Calcinaia. Si chiamava Alberto De Luca ed era da solo in sella alla sua motocicletta quando, all’altezza dello stabilimento della Smith, a due passi da Saline di Volterra, ha perso il controllo ed è finito contro un paletto di sostegno del guard rail. L’impatto è stato terribile. Il cinquantenne è morto sul colpo.

La dinamica è drammaticamente chiara. La moto di De Luca è andata dritto nell’affrontare una curva, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro la protezione stradale. Per il cinquantenne di Calcinaia non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’ambulanza e l’infermiere dell’emergenza urgenza territoriale. Constatata la gravità delle condizioni del ferito, il personale sanitario ha deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che è decollato da Firenze. Ma durante il viaggio verso Saline di Volterra, l’equipaggio è stato informato che la missione non avrebbe dovuto proseguire perché il motociclista era deceduto. Secondo le testimonianze di alcuni automobilisti che stavano viaggiando sulla Sarzanese Valdera appena dietro il motociclista, nell’incidente non ci sono coinvolti altri veicoli. La motocicletta guidata da De Luca è andata dritta e ha terminato la sua corsa mortale contro il guard rail senza collidere con altri veicoli.

I carabinieri della compagnia di Volterra, che hanno effettuato i rilievi di legge, hanno acquisito le testimonianze delle persone che si sono ritrovate sul luogo del mortale incidente, e hanno informato la Procura con una dettagliata relazione che ora fa parte del fascicolo aperto sul mortale incidente. Fascicolo che non dovrebbe avere strascichi particolari visto che nessun altro veicolo è coinvolto nel sinistro. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma del cinquantenne di Calcinaia alla medicina legale di Pisa per l’autopsia. Non è escluso, infatti, che il motociclista abbia perso il controllo della moto a causa di un malore o di un guasto meccanico e qui saranno necessari gli accertamenti sul veicolo.

E’ il secondo incidente mortale che accade in Valdicecina da inizio della primavera, la stagione che di solito fa registrare una massiccia presenza di bolidi su due ruote sulla Sarzanese Valdera e sulla statale 68, due tra le strade più frequentate dagli appassionati delle due ruote. Appena un mese fa, il 12 marzo, nello schianto tra una moto e un van sulla statale 68 all’altezza di Montemiccioli è morto Nicola Pittau, cinquantenne che era residente in Sardegna. Tragiche coincidenze. L’età delle due vittime, entrambi cinquantenni, e anche quasi lo stesso orario. Ieri poco prima delle 14, il 12 marzo poco prima delle 14.30.