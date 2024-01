Moti carbonari, un incontro sui 15 anni di attività

Giovedì 18 gennaio alle 21.30 all’Orcio d’oro di San Miniato (nella torre degli Stipendiari, in

via Augusto Conti 48) "avremo una serata sui quasi quindici anni di vita dell’associazione Moti Carbonari". La serata si svolgerà nei locali che ospitano la mostra di Waldon e Olio, gli stessi che hanno dato vita agli “animali dipinti” sulle pareti dei consolidamenti della collina posti, sotto i loggiati di San Domenico. Sul lavoro di Moti è uscito di recente un articolo, pubblicato su un numero della rivista dell’associazione di Architettura del Paesaggio AIAPP e di questo si parlerà nel corso della serata, con Alessio Guardini, Anna Braschi e altri che hanno offerto la loro

opera di volontariato, sui versanti di San Miniato, spesso ritrovando se stessi e un luogo che in certi giorni assomiglia ai giardini dell’Eden, evocati a fine 800 dal filosofo Augusto Conti.

Dal 2010 Moti Carbonari ritrovare la strada porta avanti le sue idee attraverso il lavoro volontario degli iscritti per ricomporre il bordo di San Miniato, che, per le sue qualità architettoniche e paesaggistiche, è compreso, in un vincolo paesaggistico. Bordi lungo i quali si sviluppa dal medioevo, un percorso di proprietà comunale corrispondente all’antico sistema difensivo.