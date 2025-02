Mostra su De Chirico. E’ già un successo

E’ già grande successo per le cinquanta opere di Giorgio De Chirico raccontano l`evoluzione della sua arte in quasi mezzo secolo di attività. E` la mostra "Giorgio De Chirico - il valore della figura" in corso a Palazzo Grifoni a San Miniato fino al 23 marzo L`esposizione, promossa da Casa d’Arte San Lorenzo per celebrare i suoi trent’anni di attività, è sostenuta dalla Fondazione Crsm e da banca Credit Agricole L`ingresso è libero. le opere esposte provengono da rinomate collezioni private, musei e fondazioni d’arte, e copre un arco temporale che va dal 1930 fino alla fine degli anni ‘70.