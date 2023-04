Mostra Pittura e fotografia, è Double vision

Cala la pittura sull’attimo immortalato dalla fotografia. Linguaggi espressivi dal filtro tecnico, ma anche dal sentimento, diverso, rivelano il potenziale non unilaterale di uno stesso attimo, visivo e vissuto. Arriva la mostra-evento ‘Double Vision’ che s’inaugura lunedì 24 aprile alle 17.30, nella saletta del Giudice Conciliatore di Palazzo dei Priori. Ideata dalla pittrice Cindy Soula e ispirata dalle fotografie di Morten Andresen, è promossa dall’associazione L’ours de granit, con il patrocinio del Comune. Una duplice visione animata dal tema del doppio per reconditi contenuti psicoanalitici ed esistenziali che coniuga la poetica di due autori in parallelo, e nella ricorrenza stessa di un altro gemellaggio: quello trentennale fra Mende e Volterra. Come racconta Bernard Vanel, iniziatore dell’evento espositivo, la mostra "propone gli sguardi incrociati di due artisti.

L’uno fotografo, l’altra pittrice. Se Cindy Soula, giovane pittrice francese nativa della Lozère, ha fatto la scelta di dipingere queste otto foto di Morten Andresen, fotografo di strada che vive a Oslo in Norvegia, è perché i loro universi si sono incontrati". Nelle suggestioni dell’allestimento, lo spettatore esperisce il movimento di otto donne per strada in otto opere a olio e otto fotografie che sono però gemelle solo in apparenza. Così nell’incipit del catalogo dove la doppia visione è commentata da altrettanti otto testi: a rammentare il potenziale dell’arte, quello per cui ognuno possa proiettare nell’opera le proprie emozioni. Dall’immediatezza della fotografia alla dilatazione temporale della pittura, si amplifica la profondità del pathos esistenziale del messaggio-immagine. L’iniziativa di Soula deriva da quello che da sempre fa parte di lei. Alla nascita, è stata separata dalla sorella gemella. "I legami sono stati tagliati brutalmente. Ho trascorso parecchie settimane nell’universo chiuso dell’incubatrice, staccata anche da mia madre. Ho vissuto lì la mia prima esperienza della solitudine che ha modificato il mio rapporto al mondo. Da qui mi sono interrogata sul senso dell’esistenza e oggi, senza provare la mancanza, mi piace andare incontro all’altro e da questa alchimia scaturita dall’incontro nasce un impulso per l’azione e la creatività - spiega l’artista. La mostra sarà visibile fino all’8 maggio.