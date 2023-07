Mostra mercato dell’artigianato artistico

L’artigianato artistico italiano sarà il protagonista di ARTour, la due-giorni di mostra-mercato organizzata da Cna Pisa con il patrocinio del Comune e il sostegno di Camera di Commercio e Artex, centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana. Una vetrina speciale, il 15 e 16 luglio, e un evento richiamo che da sempre fa da calamita, tanto per i turisti che per i cittadini, in virtù della varietà e qualità che lo caratterizza grazie a produzioni artigiane e Made in Italy al 100%. L’appuntamento, infatti, è con 15 espositori del settore: dalla moda e relativi accessori ai gioielli, dai lavorati in legno e oro passando per la pelletteria, il ricamo e, ovviamente, il magnifico alabastro. Entrambi i giorni, a partire dalle ore 10, sarà possibile visitare, acquistare e dialogare direttamente con i maestri artigiani.