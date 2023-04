Mostra I tesori dell’alabastro verso il futuro

Dopo il successo dello scorso anno, si riapre nel centro espositivo in piazza San Giovanni a Volterra il percorso artistico “I tesori dell’alabastro“ di Nico Löpez Bruchi a cura di Nicolas Ballario. Nuove opere in esposizione, nuovi tesori da scoprire grazie all’allestimento di un’aggiuntiva estensione espositiva. La mostra sarà costruita come un percorso nella storia, ma con un’apertura totale verso il futuro. Un’avventura per tutte le età, adatta anche alle famiglie. Vivere lavorando l’alabastro è uno stile di vita che in pochi nel mondo hanno potuto vedere e sperimentare. A Volterra ci sono riusciti, lo hanno esportato nel mondo, valorizzandolo, facendo splendere la sua trasparente corposità venata, scolpendolo nelle più differenti forme. Parlare d’alabastro oggi, significa dunque raccontare una storia che si sta evolvendo, che sta continuando, che ha avuto periodi di difficoltà, ma che non ha mai cessato di esistere, sviluppandosi in nuove vie.

"I Tesori dell’alabastro non è una celebrazione ma un evento emozionale, che racconta il passato, scopre il presente e prospetta il futuro di questa pietra e della sua lavorazione – spiega Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra – per esprimere queste visioni ci siamo affidati alla capacità e all’inventiva di Nico Löpez Bruchi, che ha creato un vero e proprio percorso esperienziale nel mondo dell’alabastro". La mostra di Nico Löpez Bruchi curata con Nicolas Ballario è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e dalla Parrocchia della Cattedrale di Volterra con l’organizzazione di Opera Laboratori. L’esposizione temporanea rientra all’interno del progetto Anima di Volterra che, inaugurato nel 2021, si presenta al visitatore come un percorso di valorizzazione del cuore della Città, la Piazza San Giovanni dove si affacciano i tre luoghi simbolo della spiritualità volterrana: la Cattedrale, il Battistero e l’antico ospedale Santa Maria Maddalena. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. Presentando il ticjket Anima di Volterra il visitatore ha diritto all’ingresso a tariffa ridotta a Palazzo Viti, la più impotante casa-museo della città.