Mostra Guardatevi dal far piangere una donna

SANTA CROCE

Noi-Guardatevi dal far piangere una donna: Dio conta le sue lacrime. E’ il titolo della mostra che è stata inaugurata martedì nella Casa delle Associazioni di Santa Croce, in corso Mazzini. Si tratta di una mostra fotografica con protagoniste le donne e il loro volti. I loro sguardi. Le loro storie. La mostra è stata organizzata dal Comune di Santa Croce, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Santa Croce-Ponte a Egola-Staffoli sede dello sportello satellite Lilith, nell’ambito delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne.

Presente all’inaugurazione l’autrice Federica Veronesi, che in collaborazione con Stefano Pesaro, ha realizzato una serie di ritratti di forte impatto emotivo e di grande valore artistico. Federica Veronesi, ferrarese, dopo la laurea in lettere, si è dedicata alla fotografia, sua grande passione e ha fatto esperienze a livello internazionale nel campo dell’interior designer, ottenendo importanti riconoscimenti.

Il presidente della Pubblica assistenza, Marco Remorini, si dichiara orgoglioso della collaborazione dell’associazione a questa importante iniziativa e sottolinea il gesto degli autori che "hanno concesso il materiale espositivo a titolo totalmente gratuito con l’intento di sensibilizzare sul problema della violenza contro le donne". Remorini tiene anche a mettere in evidenza l’impegno che la Pubblica Assistenza, sede dello sportello di ascolto "Satellite Lilith–Santa Croce" coordinato da Brunella Brotini, porta avanti da molti anni.

La mostra intende raccontare e denunciare l’esperienza terribile e devastante della violenza subita, attraverso le immagini di donne offese e ferite nel corpo e nell’anima. Le immagini e le frasi drammatiche che le accompagnano accolgono il visitatore coinvolgendolo e invitandolo a riflettere su un problema gravissimo e sempre più attuale. La mostra resterà aperta fino al 17 dicembre nei locali della Casa delle Associazioni di Santa Croce, in corso Mazzini dalle 17 alle 19.