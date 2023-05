Dal 12 maggio al 18 giugno il Palp con la collaborazione del Comune di Pontedera e il patrocinio di Regione Toscana, ospita la mostra “Gli anni della dolce vita“, un percorso fotografico, ideato e realizzato da Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), a cura di Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani. Ingresso gratuito per una mostra che raccoglie una antologica di grandi autori, 120 fotografie in bianco e nero scattate da alcuni tra i maggiori fotografi italiani tra la fine degli anni 50 e il 1968. Fondamentale per l’allestimento il lavoro della sezione fotografica Crec Piaggio, che apre, con questo evento, i festeggiamenti per il 75esimo anno della Fiaf.