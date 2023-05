Mostra fotografica Successo al Palp

Sono già oltre 300 le persone che hanno visitato al Palp ‘Gli Anni Della Dolce Vita’. Un percorso fotografico, ideato e realizzato da Federazione italiana associazioni fotografiche, a cura di Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani. L’evento, a ingresso libero è in con la collaborazione del Comune e Fondazione Pontedera per la Cultura, con il patrocinio della Regione. Numeri importanti (quasi 150 visitatori nella giornata di domenica scorsa): 120 foto in bianco e nero scattate da alcuni tra i maggiori fotografi italiani tra la fine degli anni 50 e il ‘68.