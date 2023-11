Mostra del Tartufo. Il bus navetta

La Fondazione San Miniato promozione ricorda che per raggiungere la mostra mercato del tartufo il servizio navetta con autobus che porta in centro storico è espletato in maniera diversa: per chi vuole salire nel borgo è necessario recarsi in via Guerrazzi (altezza Centro Sirio), unico punto da cui l’autobus partirà. Non ci sono quindi più fermate intermedie nel percorso d’andata, mentre al ritorno il pullman farà una fermata intermedia sulla Tosco-Romagnola all’altezza di Case Nuove, soluzione pensata per chi sale a piedi dal percorso pedonale che arriva a Fonti alle Fate.