Pontedera, 24 luglio 2020 - Un automobilista di 62 anni di Pontederaè morto nel pomeriggio dopo che la sua auto si è scontrata con un camion, che ha invaso la corsia opposta. L'incidente è avvenuto sulla sgc Firenze-Pisa-Livorno tra i due svincoli di Pontedera. Il tratto stradale è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia.

L'uomo, Aldo Carfagni, è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per lui non c'è stato niente da fare. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione, ma secondo quanto si è appreso sarebbe stato originato da un salto di carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento, da parte del camion in un tratto in cui non sono presenti le barriere. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei veicoli incidentati.

