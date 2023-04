Morto padre Fanetti Fu frate a San Miniato

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi padre Claudio Fanetti, fino a due anni fa guardiano del convento dei francescani urbinati, e che per un certo periodo era stato anche nel convento di San Miniato. Il religioso, classe 1962, era nato a Pisa, città dove ha trascorso tutta la sua gioventù frequentando e facendo da piccolo il chierichetto nella chiesa di Santa Cecilia. Inoltre, prima di diventare sacerdote, aveva lavorato anche come commesso in città. In seguito aveva frequentato il cammino neocatecumenale prima in Santa Cecilia e poi in San Francesco, dove nel 1986 è maturata la sua vocazione sacerdotale con l’ingresso nel postulandato dai frati minori conventuali ad Assisi. Padre Fanetti celebrò la sua vocazione solenne nel 1993 e fu ordinato sacerdote da monsignor Alessandro Plotti. Da qui il lavoro n vari conventi d’italia, tra i quali quello di San Miniato, uno dei più importanti del mondo francescano. Le esequie sono state celebrate lunedì scorso.