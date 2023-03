Trovato morto in un laghetto a Montopoli Valdarno

I carabinieri sul luogo della tragedia

Montopoli Valdarno, 6 marzo 2023 – Tragedia a Montopoli Valdarno, dove un 75enne è stato trovato senza vita in un laghetto. Accade in località Varramista.

L’uomo sembra si trovasse in una proprietà del figlio quando con ogni probabilità ha avuto un malore cadendo in un piccolo specchio d’acqua che si trova nella proprietà. I familiari si sono allarmati perché l’uomo non rispondeva al cellulare.

Hanno quindi fatto la tragica scoperta. Ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è stato vano, nonostante l’intervento dell’automedica e di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno.