Peccioli (Pisa), 26 agosto 2021 - E’ morto ad un mese dall'incidente avvenuto alla fine dello scorso mese di luglio. Dopo che tanti hanno sperato che alla fine potesse farcela. Invece Maurizio Tancredi, originario di Vigevano, da anni residente a Fabbrica di Peccioli, si è arreso e il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale di Cisanello dove era ricoverato dal giorno di quel brutto incidente.

Il sinistro è del pomeriggio dello scorso 24 luglio. E, si apprende, avvenne tra via Garibaldi e via della Resistenza. Tancredi viaggiava a bordo della sua moto quando cadde a terra dopo l’impatto con un’auto. Importanti a questo punto – per fare piena chiarezza sull’accaduto e sulle eventuali penali responsabilità nell’incidente – saranno gli esiti degli accertamenti medico legali disposti dalla Procura di Pisa che potrà stabilire se il decesso dell’uomo è avvenuto quale conseguenzadelle lesioni riportate nell’incidente di fine luglio.

Dopo l’impatto – è stato ricostruito – le condizioni del motociclista erano apparse subito piuttosto gravi ai soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118. Il centauro venne trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso. Da qui sono seguiti giorni in cui le sue condizioni avrebbero subito fasi alterne, da quelle in cui sembrava che potesse farcela a passaggi di stallo.

Poi, purtroppo, è arrivato il decesso di quest’uomo molto conosciuto e stimato nella comunità di Fabbrica, dove tutti si conoscono. La notizia della morte di Tancredi ha creato vasto cordoglio e molti sono stati i messaggi con cui viene ricordato per le sue doti umane. Il funerale non è stato ancora fissato.