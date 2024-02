Morto Gambicorti. L’artista e l’amico dei vigili del fuoco

PONTEDERA

L’artista dei vigili del fuoco. Non solo, l’amico dei vigili del fuoco. Giuliano Gambicorti (nella foto) si è spento nella sua casa di Pontedera. Lascia un vuoto incolmabile nell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Pisa di cui era socio e in tutti i pompieri del comando provinciale. Giuliano era socio dell’associazione per passione verso i vigili del fuoco ed era soprattutto un grande appassionato dei mezzi che i pompieri usano nei loro interventi. Appassionato a tal punto che li realizzava in modelli che erano vere e proprie opere d’arte oltre che riproduzioni fedelissime. Ne ha realizzati tantissimi, uno più bello dell’altro. Modelli Modelli che vanno dagli anni Trenta ai giorni nostri: autobotti, aps, autoscale, mezzi aeroportuali, scale italiane controventate, teli da salto, un castello di manovra (foto sotto). Tra tutti questi spiccano 12 unità navali (motobarchepompa) dai 60 ai 120 centimetri, naviganti e radiocomandate con lampeggianti e spingarde funzionanti. Da modellista Giuliano era diventato un vero e proprio artista: l’artista dei vigili del fuoco. Un amico dei vigili del fuoco che ha entusiasmato grandi e piccini con i suoi meravigliosi modellini dei mezzi del corpo nazionale. Ha collaborato per anni con il comando di Pisa in tutte le iniziative a supporto dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco. Era conosciuto dai pompieri dei comandi di tutta Italia grazie alla sua collezione di quattrocento capolavori.

gabriele nuti