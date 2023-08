Morto Gambaccini a Pontedera: Commerciante e Leghista

PONTEDERA

La città perde uno dei suoi uomini più carismatici. Sergio Gambaccini aveva 91 anni ed è morto a causa di un malore mentre era in bici. Per decenni commerciante di frutta e verdura alla Bellaria insieme alla moglie, scomparsa alcuni anni fa, Gambaccini era un militante leghista, Domenico Pandolfi e Michela Crespina lo ricordano: "Sempre partecipe ed entusiasta per ogni iniziativa della Lega pontederese, era bello incontrarlo per fare due parole, il suo sorriso ci mancherà". Gambaccini era un affezionato lettore de La Nazione. Lascia il figlio Stefano, familiari e parenti.