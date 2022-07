Giovane muore cadendo da 20 metri: cercava di rientrare in casa, non aveva le chiavi

Pontedera, 23 luglio 2022 - Tragedia in un palazzo sulla via Tosco Romagnola a Pontedera. Un 26enne è morto cadendo da venti metri. Si era arrampicato sul palazzo per cercare di entrare in casa. Aveva infatti dimenticato le chiavi. Una tragedia assurda che lascia sotto choc la città. La vittima è Faje Papa Mbaye e l'incidente mortale è avvenuto all'alba di sabato 23 luglio. Il giovane ha cercato di arrampicarsi, perdendo però la presa e finendo nel vuoto.

Il ragazzo era in Italia da qualche giorno per una visita ai genitori, immigrati senegalesi che si erano stabiliti in Italia. Lui lavorava in Francia. All'alba di sabato, non riuscendo a rientrare perché non aveva le chiavi ha dapprima chiamato i vigili del fuoco. Poi però non li ha aspettati e ha scelto comunque di arrampicarsi. Finendo però nel vuoto.

Sono stati alcuni inquilini a sentire un forte rumore e ad accorgersi di cosa era successo, chiamando i soccorsi. Il giovane però era già morto quando è arrivato il 118. Troppo gravi i traumi. Il 26enne aveva vissuto per tanti anni a Pontedera, poi la scelta di trasferirsi in Francia. Ma alla città era rimasto molto legato. Ed è qui che tragicamente la sua vita è finita.