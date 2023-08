Morto a soli trent’anni Scacchi in ricordo di Pietro

SAN MINIATO

Pietro Fanfani, morto a soli 30 anni il 15 marzo scorso, aveva due grandi passioni: il calcio e gli scacchi. Divideva parte del suo tempo libero tra la squadra degli amatori de La Serra e il gioco da tavolo. In sua memoria sta nascendo l’associazione Scacchistica La Serra ed è stato organizzato un torneo – il primo Torneo di Scacchi dilettantistico – che ha avuto luogo nel padiglione del circolo Arci.

"L’associazione nascerà a settembre, grazie anche ai fondi raccolti in memoria di Pietro, mentre questo primo torneo ha fatto registrare una gremitissima partecipazione di pubblico – dicono i promotori – L’organizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Empoli Scacchi, ed in particolar modo di Graziano Furlani, vice presidente di Empoli Scacchi e consigliere del Comitato regionale toscano di scacchi".

"Il torneo si è svolto in 7 turni – spiegano ancora gli organizzatori – Erano presenti 66 scacchisti provenienti da quasi tutta la Toscana e di tutte le età: bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini. Molto gradita è stata la partecipazione di un talentuoso scacchista da Milano, Alessio Boras, tra i primi 100 in Italia, insieme a quella di molti altri giocatori titolati a livello nazionale. Tra una partita e l’altra è stato offerto anche un piccolo rinfresco, a sancire il raggiungimento dell’obiettivo e del fine principale che anima i ragazzi e le ragazze che stanno dietro a questa associazione: quello dello stare insieme, come sarebbe piaciuto a Pietro, quell’amico la cui perdita sarà per sempre insormontabile per tutta la comunità di La Serra e non solo".

Pietro Fanfani è morto il 15 marzo scorso, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a causa del malore che l’aveva colpito mentre era in casa. Pietro lavorava a Santa Croce, alla Ferramenta Salvadori, e viveva a Ponte a Egola con la moglie. Il 22 ottobre prossimo anche L’Empoli Scacchi organizza un torneo in sua memoria – il "Rapid Memorial Pietro Fanfani", valido per il GpToscana – al circolo di Avane. Per iscrizioni 347 8783148 (Graziano).