Morto a 101 anni Varo Tinghi, storico governatore della Misericordia

All’età di 101 anni, si è spento, a San Romano, Varo Tinghi storico governatore della Misericordia. Nato il 31 agosto del 1922 ha vissuto sulla propria pelle i tempi bui della guerra, partecipendo al comitato di liberazione nazionale. Anche ultimamente, dalla sua casa sul lungarno, a cui era molto affezionato, non ha mai lesinato consigli ad ampio raggio avendo sulle spalle molti lustri di esperienza. In vita, oltre al titolo di governatore, esercitava la professione di geometra grazie a cui ha contribuito alla riqualificazione della frazione, e non solo, ricordando in particolar modo il suo intervento per la nuova sede della Misericordia in via Fermi dove ha esercitato la sua missione sociale più importante rimanendone a capo per ben trentadue anni dal 1976 al 2008. Un impegno sociale che ha praticato anche tramite il Rotary Club di San Miniato Fucecchio impegnandosi nelle attività fin dal 1968.

Un uomo di un’altra generazione ricordato con stima e affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Marcello Baggiani