Morti bianche a Pontedera: le vittime e i processi

La lista dei precedenti, in fatto di infortuni sul lavoro, sarebbe lunghissima anche per la provincia di Pisa. Nel novembre 2022 in un cantiere edile a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina, perse la vita un operaio di 38 anni, di origine albanese e residente a Empoli: l’uomo morì dopo essere caduto dalla cima di una scalinata. L’operaio stava lavorando all’interno di una tenuta. Nel febbraio 2021 un uomo di 51 anni morì a Castelfranco di Sotto per un incidente avvenuto in una conceria in cui era al lavoro: cadde da circa 3 metri. Per questa morte c’è già stata una condanna per omicidio colposo con rito abbreviato in tribunale a Pisa. La vittima dell’incidente era Salvatore Vetere, originario di Crotone e titolare di una ditta di termo-idraulica di Montopoli incaricata di effettuare un lavoro. L’11 ottobre 2019 un dramma si consumò a San Miniato: perse la vita un uomo di 57 anni, Antonio Domante. L’infortunio avvenne durante delle operazioni di tritatura del legno, con la vittima che rimase rimasta incastrata nel meccanismo di un particolare macchinario. L’uomo era dipendente di una ditta che aveva avuto in subappalto da Eni i lavori per la pulizia dei terreni interni dell’oleodotto e del metanodotto che da Livorno arriva a Calenzano. Su quest’ultima vicenda c’è c’è stato un processo e il collega di Domante è stata condannato per omicidio colposo nei mesi scorsi.

Carlo Baroni