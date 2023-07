Morte di Sara Scimmi Processo d’appello sulla notte dei misteri In aula i testimoni

Si torna in aula in autunno. E saranno probabilmente risentiti alcuni testimoni. Il caso giudiziario di Sara Scimmi va avanti, ma la prima udienza del processo in appello contro Milko Morelli, il camionista di Santa Maria a Monte, imputato di omicidio colposo per la morte della giovane di 19 anni trovata cadavere lungo la 429 dopo una serata in discoteca, è stato rinviata a novembre.

La decisione, che è stata presa nell’ultima udienza, di far slittare l’udienza è stata motivata dal fatto che l’iter d’appello non sarà “memoriale“, ovvero non si ripartirà dalle carte del processo già acquisite e depositate, ma sarà “dibattimentale. Il giudice, presumibilmente, vorrà riascoltare alcuni testimoni o consulenti che si sono occupati del caso nel corso del primo grado di giudizio. . In primo grado, Morelli, 51 anni, fu riconosciuto non colpevole in quanto, secondo i giudici, non c’era prova che la ragazza fosse viva quando le ruote del mezzo pesante la schiacciarono. La pubblica accusa - il pm Falcone che ha appellato l’assoluzione - aveva chiesto la condanna del Morelli a 5 anni, ritenendo che le probabilità che Sara Scimmi avesse subito un primo urto a causa di un’auto transitata poco. Per la famiglia tornare in aula a novembre è considerata un’attesa positiva perché significa aggiungere elementi nuovi a quelli che già si conoscono. "Siamo contenti che si voglia raccogliere elementi nuovi a – commenta Giulia Scimmi, sorella della vittima – Dall’altra parte, però, temiamo che chi può essere stato responsabile di omissione di soccorso quella notte, e noi crediamo ci sia, possa vedere cadere il reato in prescrizione. Il prossimo 9 settembre saranno infatti passati sei anni dalla morte di Sara".

Nel frattempo, la famiglia Scimmi prosegue seguendo anche i passi della procura di Firenze, che per mano del sostituto procuratore Ester Nocera ha riaperto le indagini. I punti chiave in merito agli sviluppi riguardano l’auto già citata, vista passare e identificata negli attimi in cui Sara potrebbe aver perso la vita, e le tracce ‘digitali’ dello smartphone della giovane. "Seguiamo con molta attenzione e speranza il lavoro della nuova pm che si è resa con noi molto disponibile. Non so se e quando giustizia per Sara verrà fatta, ma noi, la sua famiglia, non si arrenderà mai".